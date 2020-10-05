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"جاءت بالمقلوب".. أول انتقاد نيابي لاجرءات المركزي العراقي الجديدة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-05T08:59:28+0000
"جاءت بالمقلوب".. أول انتقاد نيابي لاجرءات المركزي العراقي الجديدة

شفق نيوز/ طالبت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في آلية تصنيف البنوك التي أعلن عنها اليوم، داعية في الوقت ذاته إلى إعادة تقييم أداء مدير دائرة الصيرفة لوجود محاباة وشبهات فساد في دائرته .

واعلن البنك المركزي العراقي، صباح اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تصنيف المصارف التجارية والإسلامية الخاصة العاملة في البلاد، ضمن خطوات يتخذها لاصلاح قطاع المصارف، مشيراً إلى المباشرة بعملية اصلاح المصارف الحكومية "قريباً".

وقالت عالية نصيف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "من المؤسف أن آلية تصنيف البنوك جاءت بالمقلوب، إذ وضعت البنوك محدودة النشاط في التصنيف الأعلى، والبنوك المتعدد النشاط والتي ساهمت بالتنمية والاستثمارات في التصنيف الأدنى"، مبينة أن "هذه المسألة ليست سهلة ولاتقتصر على كونها مجرد تصنيف، بل تؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر من حيث منح الثقة لبنوك غير فاعلة على حساب بنوك فاعلة ومؤثرة في حركة الاستثمار ".

من جانب آخر، دعت نصيف محافظ البنك المركزي إلى " إعادة تقييم أداء مدير دائرة الصيرفة لوجود محاباة وشبهات فساد في دائرته " ، مضيفة بالقول :" لدينا معلومات عن قضايا فساد سنعلن عنها للرأي العام العراقي بعد التحقق منها ".

 

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