ثلاث ناقلات تستعد لتحميل 6 ملايين برميل من النفط في موانئ البصرة

شفق نيوز- البصرة

صرّح مصدر في شركة الموانئ العراقية، اليوم الأحد، بأن ثلاث ناقلات نفطية عملاقة رست مؤخراً في موانئ البصرة، أقصى جنوبي البلاد، وتستعد لتحميل ستة ملايين برميل من النفط الخام والإبحار بها نحو الأسواق العالمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الناقلات الثلاث تتواجد حالياً ضمن عمليات التحميل والإرساء في الموانئ التصديرية، بحمولة تبلغ 2 مليون برميل لكل منها.

وبشأن حركة ناقلات التصدير وتوزيعها على منصات وأرصفة الموانئ، أوضح المصدر التفاصيل الآتية:

الناقلة Surename: راسية حالياً على أحد الأرصفة التصديرية، ومن المقرر أن تنهي عمليات تحميل شحنتها مساء اليوم الأحد.

الناقلة Bahamas: راسية على المنصة العائمة الأولى (SPM1)، ومن المتوقع أن تكمل تحميل شحنتها النفطية يوم غد الإثنين.

الناقلة Nissos Heraclea: ينتظر إرساءُها مساء اليوم الأحد على المنصة المخصصة لها للبدء الفوري في عمليات التحميل.