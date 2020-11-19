ثلاث دول بينها العراق تتصدر استيراد زيتون المائدة من تركيا

شفق نيوز/ اعلن مجلس ادارة جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر ايجة، يوم الخميس، إن ثلاث دولة بينها العراق تتصدر قائمة الدول المستوردة لزيتون المائدة التركي.

وقالت الجمعية في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز انه "تم تصدير ما يقرب من 60% من صادرات الزيتون إلى ثلاث دول شملت ألمانيا ورومانيا والعراق في موسم 2019 و2020"، مبينا أن قيمة هذه المبيعات بلغت 86.3 مليون دولار من إجمالي 145.7 مليون دولار".

من جهته قال أيهان باكان، عضو مجلس إدارة جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر إيجة، أن تركيا صدرت في موسم 2019-2020 زيتون المائدة إلى 123 دولة وكانت حصة الدول الثلاث الأولى نحو 60 بالمئة من الصادرات.