سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

ثلاث دول بينها العراق تتصدر استيراد زيتون المائدة من تركيا

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-19T07:46:26+0000
ثلاث دول بينها العراق تتصدر استيراد زيتون المائدة من تركيا

شفق نيوز/ اعلن مجلس ادارة جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر ايجة، يوم الخميس، إن ثلاث دولة بينها العراق تتصدر قائمة الدول المستوردة لزيتون المائدة التركي.

وقالت الجمعية في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز انه "تم تصدير ما يقرب من 60% من صادرات الزيتون إلى ثلاث دول شملت ألمانيا ورومانيا والعراق في موسم 2019 و2020"، مبينا أن قيمة هذه المبيعات بلغت 86.3 مليون دولار من إجمالي 145.7 مليون دولار". 

من جهته قال أيهان باكان، عضو مجلس إدارة جمعية مصدري الزيتون وزيت الزيتون في بحر إيجة، أن تركيا صدرت في موسم 2019-2020 زيتون المائدة إلى 123 دولة وكانت حصة الدول الثلاث الأولى نحو 60 بالمئة من الصادرات.

 

related

22 في المائة إجمالي صادرات إيران غير النفطية إلى العراق

Date: 2020-08-02 16:25:44
22 في المائة إجمالي صادرات إيران غير النفطية إلى العراق

العراق يسمح باستيراد محصولي الرقي والبطيخ

Date: 2020-09-10 08:48:18
العراق يسمح باستيراد محصولي الرقي والبطيخ

العراق وخمس دول اخرى الاكثر استيراداً للاحذية من تركيا

Date: 2020-10-11 06:17:12
العراق وخمس دول اخرى الاكثر استيراداً للاحذية من تركيا

بعد استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان .. البرلمان العراقي يوجه طلبا عاجلا لوزارتين

Date: 2019-06-13 12:04:17
بعد استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان .. البرلمان العراقي يوجه طلبا عاجلا لوزارتين