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ثلاث خدمات يقدمها لبنان للعراق لتسديد 550 مليون دولار جراء استيراد الفيول

Category: اقتصـاد

Date: 2022-08-15T05:41:59+0000
ثلاث خدمات يقدمها لبنان للعراق لتسديد 550 مليون دولار جراء استيراد الفيول

شفق نيوز/ اعلنت لبنان، اليوم الاثنين، عن وصول وفد عراقي الى بيروت لبحث الية تسديد الفيول المصدر اليها البالغ قيمته 550 مليون دولار.

وقالت الحكومة اللبنانية، إن "وفدا عراقيا وصل الى بيروت في زيارة تمتد ليومين للتفاوض مع الجانب اللبناني لغرض الاستفادة من المبالغ المودعة في المصارف اللبنانية والبالغة 550 مليون دولار".

واضافت ان "السلطة العراقية ابدت رغبتها في لقاءات مع الأطراف اللبنانية وهم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة"، مبينة ان "الزيارة ستكون مخصصة لآلية إنفاق الأموال التي يفترض أن لبنان سدّدها للعراق ثمن الفيول المستورد بموجب العقد الأخير القاضي بتزويد لبنان نحو مليون طن لزوم معامل إنتاج الكهرباء.

واشارت الى انه "حتى الآن تراكم للعراق نحو 550 مليون دولار، يفترض أن يتفق على تسديدها من خلال خدمات يقدّمها الجانب اللبناني للعراقيين"، موضحة أن هذه الخدمات تتضمن  "جانب المستشفيات الحكومية، وتسديد رسوم الطيران العراقي، ومجال التربية والتعليم أيضاً".

ولفت بيان الحكومة اللبنانية، إلى أن "الأمر ينسحب أيضاً على المبالغ التي تتأتى من تجديد العقد بمليون طن إضافية من الفيول على مدى الأشهر الـ12 المقبلة".

ووقع لبنان مع العراق اتفاقا في تموز 2021 لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت اول باخرة الى لبنان محملة بـ 31 الف طن من هذه المادة في 16 أيلول العام 2021.

و"الفيول" مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

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