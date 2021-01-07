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ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-07T09:52:31+0000
ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي: هذا ما سيحدث تالياً

شفق نيوز/ حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، يوم الخميس، ثلاثة أسباب دفعت لانخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي.

وقال كوجر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المبيعات السابقة للبنك المركزي التي يجريها عبر مزاده اليومي لم تكن حقيقية فهي كانت تغطي أكثر من حاجة السوق"، مبينا أن "غاية التجار والمصارف الذين كانوا يقومون بشراء الدولار عبر هذا المزاد هو الربح وان هذه الأرباح قلت مما أثر على مبيعات البنك".

واضاف ان "كثرة المضاربات التي حصلت في الأسواق كانت سبباً ثانياً في قلة مبيعات البنك المركزي حيث أن المدخرات الموجودة عند المواطنين لم تنتهِ بالكامل لغاية الان"، مؤكداً ان "انتهاء وعودة المدخرات لأماكنها السابقة فإن الناس سيقبلون بالسعر الحكومي الجديد" .

واشار" كوجر الى ان "التاجر او المستثمر الفعلي الحقيقي الذي يحتاج للدولار سيتجه حاليا للاسواق للحصول على الدولار لان اصبح ارخص من البنك المركزي وبالتالي فهو سبب آخر لقلة مبيعات البنك المركزي".

يذكر أن مبيعات البنك المركزي انخفضت بعد قيام البنك المركزي برفع سعر الصرف الدولار لتسجل هذه مبيعات بواقع 8 ملايين دولار في آخر جلسة للمزاد عقدها البنك المركزي بعدما كانت تصل الى اكثر 200 مليون دولار".

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