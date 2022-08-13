ثقيل البصرة يغلق على مكاسب الأسبوع الماضي

شفق نيوز/ أغلق خام البصرة الثقيل على مكاسب سعرية الأسبوع الماضي، لتلحق بمكاسب خامي برنت والامريكي.

وأغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له من يوم الجمعة الماضي، على ارتفاع بمقدار 3 دولارات ليصل الى 93.60 دولارا، ويسجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.52 دولارات، بما يعادل 3.91%.

واغلق خام برنت في آخر جلسة على انخفاض في آخر جلسة له من يوم الجمعة بمقدار 1.45 دولار ليصل الى 98.15 دولارا، الا انه سجل مكاسب اسبوعية بلغت 3.23 دولارا او ما يعادل 3.4 %.

وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على انخفاض في آخر جلسة من يوم الجمعة بمقدار 2.25 دولاران ليصل الى 92.09 دولارا للبرميل، إلا أنه سجل مكاسب اسبوعية ايضا بلغت 3.08 دولارات او ما يعادل 3.46% .

وشهد الاسبوع الماضي تذبذبا في اسعار النفط مع زيادة المخزونات النفطية الامريكية ومخاوف الركود الاقتصادي في العالم يقابلها محدودية المعروض .