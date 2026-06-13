إثر صعود الدولار.. أسعار الذهب ترتفع في بغداد وأربيل مع افتتاح التعاملات

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً بالأسواق المحلية ببغداد، وأربيل مع انطلاق تعاملات بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 917 ألف دينار، وسعر الشراء 913 الفاً، فيما سجلت يوم الخميس الماضي 892 ألف دينار.

وأشار، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 887 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 883 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 920 و 930 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 890 و 900 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 940 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 897 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 768 ألف دينار.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار المعدن النفيس تزامناً مع ارتفاع الدولار في بورصتي الكفاح و الحارثية في بغداد لتُسجلا 154,750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل إذ سجل سعر البيع 155,000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154,900 دينار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمرة الأولى في تاريخه بـ 21 كانون الثاني/يناير الماضي، علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.