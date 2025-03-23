ثبات أسعار الدولار ببغداد وانخفاضها في اربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار استقرت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 147300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت يوم أمس السبت.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 146250 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا إذ بلغ سعر البيع 147250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147150 دينارا مقابل 100 دولار .