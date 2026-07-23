ثابت فوق 150 ألفاً.. تباين أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق نهاية الأسبوع

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في أسواق العاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التعاملات الأسبوعية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150,500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت صباح هذا اليوم 150,450 ديناراً.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 151,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 150,000 دينار.

أما في أربيل، فقد استقرت أسعار الدولار في الأسواق المحلية، إذ بلغ سعر البيع 150,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150,700 دينار.