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تأييد عربي لرأي عراقي بشأن اتفاق "أوبك+"

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-20T20:58:09+0000
تأييد عربي لرأي عراقي بشأن اتفاق "أوبك+"

شفق نيوز / حث وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، "أوبك+" على الالتزام باتفاقها الحالي، الذي يضيف 400 ألف برميل يوميا إلى الإنتاج شهرياً.

وقال عبد الجبار، خلال جلسة حوارية مع نظرائه العرب: "من أجل مصلحة أسواق الطاقة بأكملها، يجب أن تظل أوبك+ ملتزمة بالاتفاق الحالي المستمر والمستدام".

واتفق وزراء النفط والطاقة العرب، مع ما طرحه وزير النفط العراقي، حيث ذكر الوزير السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن "التركيز فقط على مصادر الطاقة المتجددة خطأ، وأن العالم ربما لا يستطيع إنتاج كل الطاقة اللازمة للتعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا".

وأضاف بن سلمان، خلال مؤتمر للطاقة عقد في العاصمة السعودية الرياض، أن "أزمة الوباء والتعافي الجاري، علمت منتجي النفط، قيمة توخي الحذر".

من جانبه، شدد وزير النفط الكويتي، على أهمية "التزام جميع المنتجين باتفاق أوبك+"، لافتاً إلى أن "استقرار وتوازن السوق من ركائز استراتيجية الطاقة، وأن جهود الاحتفاظ بطاقة إنتاجية إضافية، ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة".

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