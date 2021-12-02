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تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-02T19:04:53+0000
تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول

شفق نيوز/ وجهت وزارة المالية، هيئة التقاعد الوطنية، يوم الخميس، بالمباشرة باطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول الحالي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها أكدت على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني . 

ودعت الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية واعتبارا من اليوم مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم .  

وفي وقت سابق الخميس، أفاد مصدر مطلع، بأن المصارف الحكومية باشرت بصرف رواتب المتقاعدين لشهر كانون الأول/ديسمبر.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه "بإمكان المتقاعدين التوجه الى منافذ الصرف لاستلام رواتبهم".

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