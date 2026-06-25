تأكيداً لشفق نيوز.. النفط العراقية تلوح بالانسحاب من أوبك

شفق نيوز- بغداد

لوحت وزارة النفط العراقية، يوم الخميس، بإمكانية الانسحاب من منظمة أوبك في حال عدم زيادة مستوى الإنتاج المخصص للعراق، بما يتلاءم مع قدراته الإنتاجية واحتياجاته المستقبلية.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي: في تعليق اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "لا توجد نية للوزارة حالياً للانسحاب من منظمة أوبك، وما زلنا ملتزمين بالعمل ضمن آليات المنظمة".

وأضاف أن الوزارة ماضية بزيادة إنتاجها النفطي ليتلاءم مع مقدرات العراق واحتياجاته، مشيراً إلى أن المنظمة مطالبة بزيادة مستوى الإنتاج المخصص للعراق.

وأوضح الركابي أن عدم الاستجابة لهذا الأمر سيقود إلى اتخاذ قرار بشأن البقاء في المنظمة أو الخروج منها.

وكانت مصادر حكومية قد كشفت لوكالة شفق نيوز، أمس الأربعاء، أن العراق يدرس خيارات لزيادة صادراته النفطية بما يتجاوز السقوف الإنتاجية التي تحددها منظمة أوبك، لتعويض تراجع الصادرات خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن بغداد قد تبحث مسألة الانسحاب من المنظمة إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها برفع حصتها الإنتاجية، بما يتيح لها مساحة أوسع لزيادة الإنتاج والتسويق، في ظل متغيرات تشهدها أسواق النفط العالمية وتوجهات عراقية لتعزيز الطاقة التصديرية خلال المرحلة المقبلة.