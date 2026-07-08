تأكيداً لشفق نيوز..البنك المركزي يقلص حصة المسافرين من الدولار

شفق نيوز- بغداد

أصدر البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، تعليمات تنظيمية جديدة بشأن آلية تلبية الطلب على النقد الأجنبي للمواطنين المسافرين إلى خارج العراق.

وذكر البنك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن التعليمات الجديدة تضمنت تحديد سقف الحصة النقدية للمسافر البالغ بمبلغ (2000) دولار أميركي شهرياً، بدلاً من (3000) دولار، وذلك في إطار تطوير إدارة عمليات بيع النقد الأجنبي، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية.

وبحسب البيان، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من الإصلاحات التنظيمية التي ينفذها البنك المركزي بهدف ضمان وصول النقد الأجنبي إلى الجميع، بما يسهم في تعزيز استقرار السوق النقدية ورفع كفاءة إدارة الموارد.

وأضاف أن هذه الإجراءات تنظيمية بحتة، ضمن عملية تعزيز قدرته في مواجهة المتغيرات الاقتصادية بكفاءة واستدامة، ومواكبة التطورات العالمية في أنظمة المدفوعات، من خلال التشجيع على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، سواءً الائتمانية أو مسبقة الدفع، كوسيلة رئيسية وآمنة لتغطية نفقات السفر خارج العراق، بما يوفر مرونة أكبر للمواطنين، ويعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويواكب المعايير المصرفية الدولية الحديثة، بما يدعم الثقة بالقطاع المصرفي ويخدم المصلحة الاقتصادية العليا للبلاد.

يذكر أن مصدراً مطلعاً قد كشف لوكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، عن توجيهات جديدة أصدرها البنك المركزي العراقي تقضي بتخفيض حصة المسافرين من العملة الأجنبية (الدولار) إلى 2000 دولار أميركي بدلاً من 3000 دولار، وذلك ضمن الآلية المعتمدة لتلبية طلبات السفر.

ووفقاً للمصدر، فإن القرار سيشمل المواطنين العراقيين المغادرين عبر المطارات والمنافذ كافة، سواء كانوا متوجهين لأغراض السياحة، أو العلاج، أو الدراسة، أو أداء مناسك الحج والعمرة ، فضلاً عن سفرات العمل.