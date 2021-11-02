تأكيداً لخبر وكالة شفق نيوز .. المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.

وكشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، عن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني عن طريق البطاقة الالكترونية،

واضاف المصدر أنه بامكان المتقاعدين التوجه الى منافذ الصرف لتسلم رواتبهم.

من جهتها وجهت وزارة المالية هيئة التقاعد الوطنية اليوم الثلاثاء بالمباشرة بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني الحالي.

حيث أكدت الوزارة في بيان على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيئة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني .

ودعت الوزارة المتقاعدين المدني والعسكري كافة ممن ستصلهم رسائل نصية واعتبارا من اليوم مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم .

كما تدعوا الوزارة المتقاعدين الاعزاء عدم الانجراف وراء الشائعات المتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي واعتماد الاخبار من المصادر الرسيمة للوزارة .

وأفاد مصدر في وزارة المالية الإتحادية في وقت سابق من اليوم بصدور توجيه إلى المصرف الحكومية، ومنافذ شركة البطاقات الذكية بالشروع بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن رواتب المتقاعدين ستُصرف عصر اليوم وما تمّ الترويج له بخصوص التأخير لعدم وفرة السيولة المالية غير صحيح.