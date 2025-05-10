تُستأنف غداً.. انتهاء المحادثات الجمركية بين واشنطن وبكين

شفق نيوز/ انتهت المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مساء اليوم السبت، على أن تُستأنف غداً الأحد، لإكمال مباحثات الطرفين بشأن الرسوم الجمركية، بحسب مسؤول مطلع على الاجتماعات.

وغادرت مواكب سيارات سوداء اللون الفيلا الفاخرة الخاصة بالسفير السويسري لدى الأمم المتحدة في جنيف قبل حلول الليل.

وأكد دبلوماسيون من الجانبين أيضاً إجراء المحادثات.

ورفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين إلى 145% وردت الصين بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 125%.

ويوم الجمعة، أشار ترامب قبل بدء المحادثات إلى أن الولايات المتحدة قد تخفض الرسوم المفروضة على الصين، حيث ذكر في منشور عبر موقع "تروث سوشال" أن "رسوماً بنسبة 80% تبدو مناسبة! الأمر يرجع إلى سكوت (وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت)".

وأشارت مديرة البرنامج الصيني في مركز ستيمسون، سون يون، إلى أن هذه أول مرة يجري فيها هي محادثات مع بيسينت. وتشككت في تمخض اجتماع جنيف عن أي نتائج مهمة.

وأضافت أن "أفضل سيناريو هو أن يوافق الطرفان على خفض التصعيد بشأن (...) الرسوم الجمركية في نفس الوقت"، مضيفة أن مجرد الخفض البسيط سيبعث بإشارة إيجابية، "لا يمكن أن يقتصر الأمر على الكلمات".