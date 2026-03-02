تأجيل صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار بسبب شح السيولة

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع يوم الاثنين، عن تأجيل صرف رواتب المتقاعدين لشهر آذار إلى إشعار آخر، بسبب عدم توفر السيولة المالية لدى المصارف الحكومية ولا سيما مصرفي الرافدين والرشيد.

واوضح المصدر، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن رواتب المتقاعدين لم يتم تمويلها حتى الآن بانتظار التخصيصات المالية اللازمة لإطلاقها، مبيناً أن أزمة السيولة حالت دون إتمام إجراءات الصرف ضمن التوقيتات المعتادة.

وأشار إلى أن مصرفي الرافدين والرشيد يعانيان من انخفاض في موجوداتهما النقدية وشح واضح في السيولة فضلاً ضعف تطوير العمل المصرفي لا سيما مع استمرار الاعتماد على الأساليب الورقية التقليدية وعدم إدخال الأنظمة الإلكترونية الحديثة بشكل فاعل.

وأضاف المصدر، أن هذه المعوقات أسهمت في تراجع مستوى الأداء الإداري والمهني في المصرفين الأمر الذي انعكس سلباً على مجمل أداء المصارف الحكومية رغم الدور المفترض أن تضطلع به في دعم وتعزيز موارد الدولة المالية".

كما نبه إلى ضرورة ترشيد النفقات وتقليل المصروفات لمجالس إدارات تلك المصارف لضمان تعزيز السيولة وتحسين الأداء المصرفي بما ينعكس إيجاباً على تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين ودعم المالية العامة للدولة.