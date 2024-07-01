تأجيل توزيع رواتب المتقاعدين إلى يوم غد بسبب عطلة المصارف

شفق نيوز/ رجح مصدر مطلع، تأجيل توزيع رواتب المتقاعدين إلى يوم غد الثلاثاء، وذلك بسبب تزامن موعد توزيعها مع عطلة جميع المصارف اليوم الاثنين، بسبب تطبيق الجرد نصف السنوي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن جميع المصارف في العراق مغلقة اليوم لإجراء عمليات الجرد والنظم المالية النصف سنوية، مما يؤثر على عملية توزيع الرواتب.

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية ودوائر التقاعد تعملان على تسريع الإجراءات اللازمة لضمان صرف الرواتب في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء عطلة المصارف.

يذكر أن عملية الجرد النصف سنوي التي تقوم بها المصارف تشمل مراجعة الحسابات وضمان تطابق السجلات المالية، وهي إجراء دوري يتم من أجل الحفاظ على دقة العمليات المالية والبنكية.