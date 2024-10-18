أوضاع المنطقة تتسبب بتأجيل الدورة الـ48 لمعرض بغداد الدولي

شفق نيوز/ اعلن وزير التجارة اثير داود الغريري، اليوم الجمعة عن موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تأجيل الدورة الـ (48) لمعرض بغداد الدولي الى شهر شباط 2025 .

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن طلب وزارة التجارة تأجيل الدورة جاء نتيجة الظروف التي تمر بها المنطقة جراء اعتداءات "الكيان الصهيوني" على دولتي لبنان وفلسطين وشعبيهما .

واشار البيان ان دورات معرض بغداد الدولي تشكل أهمية "كبيرة" كونها بوابة العراق الاقتصادية لاستقطاب الدول والشركات لعرض نتاجاتهم والتعرف على حاجة السوق العراقية وايجاد شراكات مع القطاعات العراقية للدخول في مشاريع استثمارية بمجالات مختلفة .

ونوه البيان الى ان الوزارة ومن خلال شركة المعارض العراقية ستعلن على الموعد الدقيق لانعقاد الدورة 48 في حالة تثبيته واستكمال الاستعدادات كافة.