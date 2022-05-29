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تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في مبادرة البنك المركزي عامين

Category: اقتصـاد

Date: 2022-05-29T09:18:23+0000
تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في مبادرة البنك المركزي عامين

شفق نيوز/ أعلن المصرف الزراعي التعاوني يوم الأحد ان تأجيل استيفاء أقساط القروض الزراعية في اطار مبادرة البنك المركزي سيكون اعتبارا من قسط حزيران 2022 ولغاية قسط كانون الأول 2024 .

ونقل المكتب الاعلامي في المصرف ببيان عن مصدر قوله، انه " يشترط أن يسدد المقترض قسط شهر أيار 2022 للاستفادة من قرار التأجيل، ويسقط حق التأجيل عن المستفيدين ممن لا يؤدون أقساط قروضهم المستحقة لغاية قسط شهر أيار 2022 بعد مرور ثلاثة أشهر من استحقاقها (لغاية 31/8/2022).

وأكد المصدر على تبليغ أصحاب المشاريع الذين لديهم أقساط مستحقة بالسرعة الممكنة في التسديد للاستفادة من فترة التأجيل وحسب الضوابط والتعليمات. انتهى . المصدر كتاب قسم الائتمان العدد 6/6/5981 في 25/5/2022 .

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