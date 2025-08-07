توأمة مرتقبة بين البصرة وإسطنبول ومباحثات مع تركيا لمعالجة شح المياه

شفق نيوز- البصرة

أجرى وفد رسمي من محافظة البصرة، برئاسة المحافظ أسعد العيداني، زيارة إلى تركيا لبحث آفاق التعاون في مجالات البنى التحتية والخدمات، وطرح رؤية البصرة في استقطاب الشركات التركية الكبرى، إلى جانب بحث إمكانية توقيع اتفاق توأمة مع مدينة إسطنبول، بما يسهم في معالجة أزمة المياه والملوحة التي تعاني منها المحافظة.

وقال مدير ماء البصرة، نزار ناصر اللعيبي، لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة تضمنت لقاءً موسعاً على طاولة مستديرة، ضم الجانبين العراقي والتركي، بحضور القنصل العام التركي في البصرة، ومؤسسة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، إضافة إلى مشاركة واسعة من ممثلي كبرى الشركات التركية ورجال الأعمال.

وأضاف أن الاجتماع شهد دعوة مفتوحة للشركات التركية للمشاركة في الحملة العمرانية التي تشهدها البصرة في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع الصرف الصحي، والخدمات الصحية والإلكترونية، وخطط الريادة وتطوير المدينة.

وأوضح اللعيبي أن اللقاء عُدّ استكمالاً لاجتماع سابق جمع محافظ البصرة بوزير الخارجية التركي، حيث جرى خلاله تجديد التركيز على أهمية مشاريع المياه، وتوسيع التعاون في هذا الملف الحيوي، خاصة في ظل تفاقم أزمة الملوحة في البصرة منذ سنوات.

وأشار إلى أن الوفد ناقش مع الجانب التركي ملف تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين، وتعهّد المحافظ العيداني بتقديم التسهيلات المطلوبة لدعم التعاون الاقتصادي وتيسير دخول الشركات التركية إلى سوق البصرة.

كما شمل الاجتماع بحث إمكانية توقيع اتفاق توأمة بين مدينتي البصرة وإسطنبول، حيث تم استعراض أبرز الخدمات والمشاريع المنفذة في إسطنبول، ولا سيما في قطاع المياه، والاطلاع على أنظمة النقل والتوزيع المطبقة هناك، بهدف الاستفادة منها في معالجة مشاكل شبكة المياه في البصرة.

وأكد اللعيبي أن أحد المحاور البارزة في اللقاء مع محافظ إسطنبول كان ملف الإطلاقات المائية، حيث جرى التشديد على أهمية دعم البصرة بمزيد من الإطلاقات لتحسين جودة المياه ومواجهة تحديات الملوحة والتغيرات المناخية.