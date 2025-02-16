تويوتا أولاً وكيا ثانياً.. تعرف على أكثر السيارات مبيعاً في العراق

شفق نيوز/ احتلت شركة "تويوتا" الصدارة في مبيعات السيارات داخل العراق، لعام 2024 الماضي، تلتها "كيا" ثانياً و"هيونداي" في المرتبة الثالثة.

وذكرت شركة "Focus 2 Move" في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "البيانات التراكمية لعام 2024 من حيث العلامة التجارية كانت (تويوتا) هي الرائدة بزيادة مركز واحد- والتي نمت بنسبة 35.9%، وجاءت (كيا) في المرتبة الثانية، بزيادة 12.7%، بينما احتلت (هيونداي) المرتبة الثالثة بنسبة نمو 36.2%.

وأضافت أن "شركة MG أظهرت نموًا ضئيلًا أو معدومًا، حيث ارتفعت بنسبة 0.8%، بينما سجلت شركة سوزوكي في المركز الخامس، أحد أكبر المكاسب في المراكز العشرة الأولى، حيث ارتفعت بنسبة 120.9%.

وأشارت الشركة إلى أن "سيارة (تويوتا هيلوكس) كانت الأكثر مبيعاً مع اكتسابها 49.1% في المبيعات على أساس سنوي، تليها سيارة (كيا فرونتير)".

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية أوضحت أن "سوق السيارات الكهربائية في العراق سجلت ارتفاعًا بنسبة 164% في عام 2024، لتصل إلى 2.42% من إجمالي مبيعات السيارات، ورغم أن الحصة ما تزال صغيرة، فمن المتوقع أن تتقدم البلاد نحو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".

ولفتت إلى أن "تويوتا سيطرت على قطاع السيارات الكهربائية حيث استحوذت على أكثر من 90% من مبيعات السيارات الكهربائية، متقدمة بفارق كبير على (لكزس) و(لاند روفر)".