" تويوتا" في الصدارة.. تراجع سوق السيارات بالعراق خلال الربع الأول من العام 2023

شفق نيوز/ تراجعت مبيعات السيارات العراقية في الربع الأول بنسبة 1.8٪ عن نفس الفترة من العام السابق، فيما كانت سيارة "تويوتا" في صدارة المبيعات في البلاد.

وذكرت شركة Focus 2 Move المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "اذار الماضي، شهد تسجيل شراء 6238 سيارة جديدة بانخفاض بلغت نسبته (19.4٪)عن نفس الشهر من العام الماضي 2022"، مبينة انه "تم تسجيل شراء 19080 سيارة في الربع الأول ( كانون الثاني وشباط وآذار) من العام الحالي 2023 بانخفاض بلغ نسبته 1.8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 ".

وأضافت الشركة، أنه "من ناحية البيانات التراكمية للربع الأول من العام 2023 على مستوى العلامة التجارية، حصلت سيارات (تويوتا) في الصدارة حيث تم بيع 5209 سيارة هذا العام، بارتفاع ما نسبته (18.6 ٪) عن العام 2022، تليها (كيا) ثانيا التي بلغ إجمالي مبيعاتها 4050 سيارة بانخفاض بلغ(38.5 ٪)".

وأوضحت أن "(هيونداي) احتلت المرتبة الثالثة مع 2570 سيارة تسجيل جديد، بارتفاع (336٪) عن العام 2022، ومن ثم تأتي (إم جي في) في المرتبة الرابعة مع 1843 سيارة بارتفاع (77.2٪)، وجاءت سيارات (شيفروليه) بالمرتبة الخامسة مع 1182 سيارة بارتفاع بلغ ( 47.4٪) ، وجاءت سيارات (سوزوكي) سادسا بارتفاع بلغ ( 1323.2٪)، وجاءت سيارات (وتشانجان الصينية ) في المركز السابع بـ 583 سيارة بارتفاع بلغ( 49.5٪)".

وتابعت ان سيارة (هافال ) جاءت بالمرتبة الثامنة مع 385 سيارة مبيعات بارتفاع بلغ( 34.6٪)، تليها سيارة (جريت وول) بالمرتبة التاسعة عند 355 سيارة بارتفاع بلغ (12.3٪) وجاءت سيارة (وجي إم سي)، لتغلق المراكز العشرة الأولى مع 294 تسجيل جديد بانخفاض بلغ14.0٪".

وبينت انه بالنظر إلى طرازات معينة، تظل "كيا فرونتير" هي الأفضل مبيعًا في العراق على الرغم من خسارتها بنسبة 30.5٪ في المبيعات السنوية ، تليها "تويوتا هيلوكس"، بارتفاع نقطة واحدة و 41.0٪".