تويوتا تعلن ارتفاعاً قياسياً بإنتاجها العالمي

شفق نيوز/ اعلنت شركة تويوتا موتور، يوم الاثنين، ارتفاع الإنتاج العالمي بنسبة 1.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 900 ألف و919 سيارة، مدعومًا بطلب أقوى في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا.

وارتفع الإنتاج المحلي لشركة صناعة السيارات اليابانية، والذي يمثل ما يزيد قليلاً عن ثلث السيارات التي أنتجتها خلال الشهر، بنسبة 12.8 بالمئة عن العام السابق، مما عوض انخفاضًا بنسبة 3.6 بالمئة في الإنتاج الخارجي.

وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات عن قفزة بنسبة 11.6 بالمئة في مبيعاتها العالمية خلال سبتمبر/ ايلول إلى 921 ألف و308 سيارة.

وتعتبر أرقام المبيعات والإنتاج رقمًا قياسيًا لهذا الشهر.

وباعت تويوتا أكثر من 7.5 مليون سيارة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وتشمل الأرقام علامتها التجارية الفاخرة لكزس.

وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 20.5 بالمئة في سبتمبر، بينما ارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 14 بالمئة وارتفعت المبيعات في أوروبا بنسبة 18.1 بالمئة.

وفي المقابل، انخفض الإنتاج والمبيعات في تايلاند وإندونيسيا وفيتنام في سبتمبر/ ايلول، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

وفي الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، أعلنت شركة تويوتا عن انخفاض في الإنتاج بنسبة 7 بالمئة تقريبًا، على الرغم من أنها أعلنت عن ارتفاع طفيف في المبيعات على أساس سنوي.