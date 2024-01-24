تويوتا ترغب بإعادة المصانع وخدمات السيارات في العراق

شفق نيوز/ أعلنت شركة تويوتا اليابانية الرائدة في مجال صناعة السيارات، يوم الأربعاء، عن رغبتها بإعادة المصانع وخدمات السيارات في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد شركة تويوتا، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في العراق، مع وزير التجارة العراقي اثير الغريري، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

ونقل بيان لوزارة التجارة، عن الغريري تأكيده خلال اللقاء أن الوزارة تتطلع للتعاون وتحقيق عمل حقيقي وواقعي مع شركات متخصصة في مجال السيارات ومنها شركة تويوتا من خلال الدخول في عقود شراكة واستثمارات ناجحة مع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن للنهوض بإمكانياتها وتطوير مهارات وقدرات العاملين فيها.

وأشار الغريري إلى، أن "الوزارة ستعمل على تعزيز وتفعيل عمل لجان التعاون والاتفاقات المشتركة بين الطرفين”.

من جانبه أفاد سردار بيباني ان" شركة تويوتا العراق هي الموزع الرئيس الحصري لمنتجات تويوتا ولكزس وشاحنات هينو ، ونأمل بإرجاع المصانع والخدمات في العراق خدمة لبلدنا العزيز".

وقال مدير العمليات لشركة تويوتا في اليابان ان رؤيتنا للعراق اكبر من المتحقق ونحتاج للعمل مع العراق بالضمان الرسمي للمصانع وشبكة الوكلاء الرسميين وبناء أيدي عاملة وبنية تحتية، مشيدا "بدور الملحقية التجارية باليابان في إجراءات اللقاءات والاستماع لوجهات النظر وايصالها لأصحاب القرار بالوزارة .