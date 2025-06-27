"تويوتا" تحقق مبيعات قياسية الشهر الماضي وتكشف عن تراجع التصنيع

شفق نيوز – طوكيو

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية "تويوتا موتور"، يوم الجمعة، عن ارتفاع مبيعاتها العالمية للشهر الخامس على التوالي، مسجلة رقماً قياسياً خلال الشهر الماضي، فيما أشارت إلى تراجع الإنتاج.

وذكرت الشركة أن المبيعات العالمية خلال أيار/ مايو الماضي، صعدت بنسبة 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 898 ألفاً و721 مركبة، بدعم من الطلب القوي في أميركا الشمالية والصين واليابان، حيث ارتفعت المبيعات في السوق الأميركية بنحو 11% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

لكن في المقابل، تراجع الإنتاج العالمي للشركة بنسبة 0.7% الشهر الماضي، وهو أول انخفاض منذ خمسة أشهر، نتيجة قلة أيام العمل التشغيلية في اليابان، بحسب بيان "تويوتا".

وشملت أرقام الإنتاج والمبيعات أيضاً العلامة الفاخرة التابعة للشركة، "لكزس".

ويأتي الأداء القوي للمبيعات في وقتٍ تتعرض فيه صناعة السيارات اليابانية لضغوط متزايدة بسبب الإجراءات التجارية الأميركية.

وتكثف طوكيو جهودها للحصول على إعفاء من رسوم جمركية أميركية بنسبة 25% على السيارات، وهي رسوم وجهت ضربة قاسية لقطاع التصنيع في البلاد.

وبحسب بيانات التجارة التي صدرت الأسبوع الماضي، انخفضت صادرات اليابان في أيار/ مايو الماضي للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، متأثرة بالرسوم الأميركية الواسعة.

وسجلت شحنات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة انخفاضاً حاداً بنسبة 24.7%، في حين تراجعت صادرات قطع الغيار بنسبة 19%.