تويوتا تتصدر مبيعات السيارات في العراق خلال 2024

شفق نيوز/ انخفضت مبيعات السيارات العراقية، في سبتمبر/ أيلول، 2024 بنسبة 3.5% مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك نمت المبيعات حتى الآن بنسبة 24.7% من حيث الحجم على أساس سنوي، حيث سجلت معظم العلامات التجارية في المراكز العشرة الأولى نموًا ملحوظًاً.

وذكرت شركة Focus 2 Move، في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "البيانات التراكمية حتى سبتمبر/ أيلول 2024 من حيث العلامة التجارية، كانت تويوتا في الصدارة مع 32,434 عملية بيع (+42.6%)، تليها كيا مع 30,266 عملية تسجيل جديدة (+25.7%)".

وبحسب تقرير الشركة، فإن هيونداي جاءت بالمركز الثالث جاءت بـ 15,201 تسجيل جديد (+41.3%)، تليها إم جي رابعا بـ 7,768 عملية بيع (-20.6%)، وسوزوكي خامساً بزيادة مركز واحد- بـ4,504 (+69.1%)، وشيفروليه سادسا بمبيعات 3,621 (-11.7%) وجريت وول سابعا بـ 2,609 عملية بيع تراكمية (+65.7%)".

وأضافت أن "سيارات شانجان احتلت المركز الثامن بمبيعات بلغت 2,552 (+16.9%)، تليها شركة شيري تاسعا بمبيعات بلغت 2,384 (+5%)، ثم شركة نيسان والتي أغلقت المراكز العشرة الأولى بمبيعات بلغت 1,460 سيارة جديدة هذا العام".

وأشارت إلى أن "النماذج المحددة، أصبحت سيارة تويوتا هيلوكس الأكثر مبيعاً مع زيادة بنسبة 44.3% في المبيعات على أساس سنوي، تليها سيارة كيا فرونتير، بزيادة 16.8%".