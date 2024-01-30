"تويوتا" تتصدر قائمة شركات السيارات الأكثر مبيعاً في 2023

شفق نيوز/ أعلنت شركة "تويوتا موتورز" اليابانية، يوم الثلاثاء، عن تسجيل رقماً قياسياً ببيع سياراتها خلال العام 2023، لتتصدر بذلك قائمة أكثر السيارات مبيعاً في العالم.

وقالت الشركة في بيان إنها باعت خلال العام الماضي 11.2 مليون سيارة، وحققت قفزة بنسبة 7.2% في مبيعات المجموعة العالمية، بما في ذلك مبيعات وحدة الشاحنات "هينو موتورز" ومصنعة السيارات الصغيرة "دايهاتسو"، مدعومة بمبيعات خارجية قياسية بلغت 8.9 مليون مركبة.

فيما ذكرت مجموعة "فولكس فاغن"، المنافس الألماني صاحب المركز الثاني، في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة بنسبة 12% في تسليمات العام الماضي إلى 9.2 مليون سيارة، مما يمثل انتعاشاً بعد جائحة كورونا مع تراجع اختناقات سلاسل التوريد.

ووصلت مبيعات سيارات "تويوتا" الأصلية فقط، والتي تشمل تلك التي تحمل الاسم نفسه وعلامة "لكزس" التجارية، إلى رقم قياسي بلغ 10.3 مليون سيارة في 2023.

وتشكل السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء نحو ثلث تلك السيارات. وشكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أقل من 1%.

وفي سياق متصل، ارتفعت القيمة السوقية لـ"تويوتا" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من انتعاش بورصة طوكيو في الآونة الأخيرة مع إقبال المستثمرين الأجانب نحو أسهم كبرى الشركات في اليابان.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "تويوتا" نحو 329 مليار دولار، في ظل ارتفاع سهمها لخمس جلسات متتالية، ويقارن ذلك مع قيمتها السوقية القياسية السابقة، والمسجلة في 11 أيار/ مايو من عام 1987 عند 48.6 تريليون ين (حوالي 330 مليار دولار بسعر الين في الوقت الحالي)، وفق بيانات "إن تي تي".

وصعد سهم "تويوتا" بنسبة 14% منذ بداية عام 2024 وحتى جلسة اليوم الثلاثاء، وأوضح مامورو شيمود، كبير الإستراتيجيين لدى "ريزونا" لإدارة الأصول، أن سهم "تويوتا" هو الخيار الأول بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق الياباني.

وتتوقع "تويوتا" تسجيل نمو في الأرباح الإجمالية بنسبة 65% إلى 4.5 تريليون ين على أساس سنوي خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 آذار/ مارس المقبل.