"تويوتا" تتربع على عرش مبيعات السيارات في العراق للنصف الأول من 2024

شفق نيوز/ كشفت شركة "Focus 2 Move" المختصة بتقديم بيانات عن أسواق السيارات، يوم الاثنين، عن معدل المبيعات في الأسواق العراقية، مبينة أن شركة "تويوتا" اليابانية تربعت على عرش القائمة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت الشركة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مبيعات السيارات العراقية خلال شهر حزيران بلغت 11 ألفاً و22 سيارة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات في النصف الأول من العام الحالي إلى 69 ألفاً و72 سيارة بنسبة ارتفاع 36% عن العام الماضي.

وبينت أنه "من ناحية البيانات التراكمية خلال النصف الأول من العام الحالي، على مستوى العلامة التجارية، فإن سيارات (تويوتا) كانت في الصدارة حيث تم بيع 19 ألفاً و926 سيارة، بارتفاع نسبته 59.2%، تليها (كيا) ثانياً بإجمالي مبيعات 17 ألفاً و986 سيارة بارتفاع بلغ 4.2%".

وأوضحت أن "(هيونداي) احتلت المركز الثالث بـ7980 سيارة بنسبة ارتفاع 21.3%، ومن ثم (أم جي) بالمركز الرابع بـ5519 سيارة بارتفاع 30.4%، و(سوزوكي) خامساً بـ2813 سيارة، و(شيفروليت) سادساً بـ2286 سيارة، و(غريت وول) بالمركز السابع بمبيعات 1381 سيارة بنسبة ارتفاع 85.1%".

وأشارت الشركة إلى أن "شركة (شانجان) احتلت المركز الثامن بمبيعات بلغت 1335 بانخفاض بنسبة 6.3%، تليها شركة (شيري) بانخفاض 3 مراكز بمبيعات بلغت 797 بانخفاض 41.1%، ثم (بايك) التي أغلقت المراكز العشرة الأولى بمبيعات بلغت 787 تسجيلاً جديداً هذا العام بارتفاع 80.9%".