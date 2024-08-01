توقيع مذكرة تفاهم مع شركة BP البريطانية لإعادة تأهيل وتطوير 4 حقول نفطية في كركوك

شفق نيوز/ جرت، اليوم الخميس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بترولية شاملة بين وزارة النفط وشركة النفط البريطانية (BP) لتطوير حقول كركوك لإنتاج النفط والغاز.

ووفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فإن الأخير رعى تلك المراسم، وقد وقع عن الجانب العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، فيما وقع من جانب شركة (BP) الرئيس التنفيذي للشركة موراي أوشينكلوس.

وأشار البيان إلى أن المذكرة تتضمن إعادة تأهيل وتطوير حقول شركة نفط الشمال الأربعة في كركوك، وهي كل من حقل كركوك بقبتيه (بابا وأفانا)، وحقل باي حسن، وحقل جمبور وحقل خباز.

وبحسب البيان فإن المذكرة تضمنت أيضا إمكانية الاتفاق على حقول أو رقع استكشافية أخرى وباتفاق الطرفين، وذلك في ضوء سعي الحكومة إلى الاستثمار الأمثل للفرص الواعدة في مجال الطاقة، بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط واستثمارات الغاز والطاقة الشمسية في هذه المنطقة.