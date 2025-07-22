توقيع عقد مع "شلمبرجر" الامريكية لتطوير حقل غازي في الأنبار

شفق نيوز- بغداد

وقّعت وزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء، عقدًا مع شركة شلمبرجر الأمريكية لتطوير الإنتاج في حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، وفق بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الوزارة وشركة نفط الوسط حققتا إنجازًا مهمًا في استثمار الغاز من حقل عكاز الغازي، مشيرًا إلى تكليف شركة نفط الوسط بإتمام المشروع والتعاقد مع شركة شلمبرجر لحفر الآبار ورفع معدلات الإنتاج إلى 100 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا، مع إلغاء العقد السابق مع الشركة الأوكرانية.

وأوضح الوزير أن هناك خططًا لتوقيع عقد لإنشاء المنشآت السطحية لاستثمار الغاز في الحقل، إلى جانب عقد مكمل مع شركة المشاريع النفطية لإنشاء شبكة أنابيب لنقل الغاز إلى وحدات المعالجة المركزية، مشيرًا إلى أن الغاز المنتج سيُوجه إلى محطة الأنبار الكهربائية التي هي قيد الإنشاء حاليًا.

وشدد عبد الغني، على ضرورة التزام شركة شلمبرجر بالتوقيتات التعاقدية نظرًا للحاجة الملحة للغاز، مضيفًا أن المشروع سيرفع كمية الغاز المستثمرة في الحقل إلى 100 مليون قدم مكعب يوميًا، من أصل الطاقة المستهدفة البالغة 400 مليون قدم مكعب.

من جانبه، عبّر رئيس شركة شلمبرجر للمشاريع المتكاملة، Gokhan Yarim، عن سعادته بتوقيع العقد، مؤكدًا التزام شركته بتنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد، معربًا عن أمله في تعاون مستقبلي.

فيما قال وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، إن توقيع العقد يمثل إنجازًا كبيرًا في قطاع الغاز، خاصة مع شركة أمريكية ذات خبرة عريقة، مؤكدًا أن العقد يعكس رؤية الوزارة لتطوير حقل عكاس بالجهود الوطنية وبالتعاون مع شركة شلمبرجر.

وأضاف خضير أن الوزارة ملتزمة بغلق ملف الغاز المحروق وزيادة إنتاج الغاز عبر تطوير الحقول الغازية مثل عكاس والمنصورية، مؤكدًا توفر بيئة استثمارية آمنة في الأنبار.

بدوره، أكد مدير عام شركة نفط الوسط، محمد ياسين، دعم قيادة القطاع النفطي لتنفيذ مشروع تطوير حقل عكاس، مشيرًا إلى أهمية العقد من الناحيتين الاقتصادية والفنية، وإتاحة الفرصة للشركات النفطية في تشغيل الحقول عبر التعاقد المباشر مع شركات الخدمات.