توقيع عقد مع شركة سعودية لبناء وإنشاء مشروع سكني وتجاري حول مطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، يوم الأربعاء، توقيع العقد الاستثماري الخاص ببناء وإنشاء مشروع جادة بغداد بجزئيه السكني والتجاري في مناطق حول مطار بغداد الدولي مع شركة مجموعة العريفي السعودية.

وأكد رئيس الهيئة في الإجتماع الذي عقب التوقيع والذي رعاه هو شخصيا في بغداد، مضي الحكومة في سياساتها تجاه تعزيز البيئة الإستثمارية وأهمية عقد الشراكات العربية والأجنبية الرامية الى تطوير نوعية المشاريع الوطنية التي تقترب من التجارب الدولية وبما يحقق متطلبات التنمية الإقتصادية الوطنية وتوفير خدمة السكن.

وأضاف، وفقا لبيان صادر عن الهيئة أن، جادة بغداد يعد من المشاريع الإستراتيجية متضمنا الخدمة السكنية بجانبيها العموي والأفقي والمنشآت التجارية والخدمية والمرافق العامة، مبينا أن المخططات والتصاميم الهندسية للمشروع قد تمت المصادقة عليها من قبل أمانة بغداد.

وتابع مكية أن الهيئة الوطنية حريصة على تطوير قطاع الإستثمار العراقي عبر تنفيذ سياسة الإنفتاح على الشركات المتخصصة في دول المنطقة والعالم، والتنسيق بعقد معارض الفرص الإستثمارية والورش المشتركة مع الجهات القطاعية المحلية والأجنبية.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة خاصة في العاصمة بغداد نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.