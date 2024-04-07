توقيع عقد شراكة استراتيجي مع الكويت لامرار حركة الاتصالات الدولية الى اوروبا عبر العراق

شفق نيوز/ وقعت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية احدى تشكيلات وزارة الاتصالات عقدا استراتيجيا، اليوم الاحد، لامرار حركة الاتصالات الدولية إلى اوروبا عبر العراق مرورا بتركيا بأسلوب العبور المؤقت (الترانزيت) مع شركة "الزاجل" الكويتية.

وقالت وزيرة الاتصالات هيام الياسري في بيان اليوم، ان توقيع العقد يأتي لتعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة وتعظيم الايرادات المالية تنفيذاً للبرنامج الحكومي وقانون الموازنة الاتحادية العامة.

وبينت أن هذا العقد هو باكورة عدد من العقود والمشاريع الخاصة بالكوابل البحرية والترانزيت لامرار حركة الاتصالات من دول الخليج ودول جنوب وغرب آسيا الى قارة اوروبا من خلال المنافذ البحرية والبرية العراقية مرورا بتركيا.

واضافت الياسري ان هذا المشروع والمشاريع الأخرى المماثلة التي هي قيد الإجراءات حاليا ستجعل من العراق الممر البري الآمن والمنافس للممر البحري الدولي الوحيد في المنطقة الذي يمر عبر قناة السويس ، وستسهم هذه المشاريع في تعزيز الاستقرار الأمني للبلاد لوجود مصالح تجارية وعمل مشترك مع بقية دول المنطقة والعالم فضلا عن انها ستسد جزء مهم من حاجة الدول المتزايدة الى سعات انترنت ضخمة وكبيرة.

واشارت الوزيرة ان الوزارة ستوقع عقود اخرى مماثلة قريباً ، منها مع السعودية لانزال كابل بحري ثالث للعراق في الفاو، فضلا عن وجود موافقات مبدئية لربط الإمارات بالفاو وامرار سعاتها عبر الاراضي العراقية ، وهناك اجراءات اخرى مع عمان ومملكة البحرين ، حيث ان جميع دول الخليج العربي ترغب بامرار سعاتها عبر العراق إلى أوروبا.