توقيع إتفاقية بين العراق واليابان لتنفيذ مشروع تطوير مصفاة البصرة

شفق نيوز/ جرت في مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء ، مراسم توقيع إتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) المرحلة الرابعة بقيمة مليار و200 مليون دولار، في إطار إتفاقية التعاون الثنائي المشترك بين العراق واليابان.

إذ قامت وزير المالية طيف سامي محمد ، بالتوقيع عن الجانب العراقي على الرسائل المتبادلة مع القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى بغداد السيد ماساموتو كينيتشي ، كما قامت بتوقيع اتفاقية القرض مع الرئيس التنفيذي للجايكا مكتب العراق يونيدا جين .

ويعتبر تمويل مشروع التكسير بالعامل المساعد FCC من المشاريع العملاقة والمهمة في مجال تطوير الصناعة النفطية ، والذي سيسهم في توفير المنتجات النفطية التي يقوم العراق بأستيرادها حالياً ، وسيعمل على سد الفجوة ما بين العرض والطلب للمشتقات النفطية ، كما سيخفف المصنع الجديد من العبء البيئي من خلال إدخال وحدة إزالة الكبريت من زيت الغاز الخفيف ، علماً ان هناك نية لتوقيع اتفاقية قرض المرحلة الخامسة والاخيرة الخاصة بالمشروع العام القادم .

وقالت وزير المالية خلال المراسم، ان "إستكمال تنفيذ مراحل المشروع سيعمل على تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة في العراق وتوفير الفرص الاقتصادية للشعب العراقي" ، مضيفةً "يتضمن المشروع قسم للتدريب المهني بهدف تزويد الكوادر العراقية بالمهارات اللازمة لبناء وتشغيل محطة التكرير في المصفاة، وبالتالي المساهمة في تعزيز قدرة القوى العاملة على توفير المنتجات النفطية بأنواعها للمواطنين".

وأضافت "اننا بصدد توجيه تركيز المنهاج الوزاري نحو أولويات إصلاح القطاعات الإقتصادية والمالية ، وتعزيز متطلبات إيجاد بيئة تنموية شاملة ومستدامة وفق استراتيجية الوزارة في تحسين ظروف قيام المشاريع وتمويلها بالشراكة مع المنظمات المالية العالمية".

يُذكر ان مجلس الوزراء قد خوّل وزير المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 كانون الأول 2022 ، صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مصفى البصرة / المرحلة الرابعة ، استناداً إلى أحكام المادة (5/ أولاً) من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية (2 لسنة 2022) ، على ان يتم تضمين تنفيذ المرحلة الخامسة للمشروع في موازنة العام 2023 .