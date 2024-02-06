شفق نيوز/ أعلنت وزارة الاتصالات، يوم الثلاثاء، عن توقيع تعاون مشترك، لامرار السعات الدولية (الترانزيت) عبر العراق.

وقال إعلام وزارة الاتصالات، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "على هامش أعمال مؤتمر الكباستي للشرق الأوسط المنعقد في دبي، تم بحضور ورعاية وزيرة الاتصالات هيام الياسري، توقيع اتفاق تعاون مشترك لامرار السعات الدولية (الترانزيت) عبر العراق بواسطة الكيبل البحري (فالكون) الواصل للفاو".

وبيّن أن "توقيع الاتفاق تم بين الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وبين شركة GCX"، مشيراً إلى أن "هذا التوقيع يأتي في إطار جهود تعزيز موقع العراق الاستراتيجي في المنطقة وجعله ممراً برياً بديلاً آمناً لحركة الاتصالات الدولية الواصلة لأوروبا".