توقيع "العقد الاولي" لانشاء مصفى ذي قار الاستثماري

شفق نيوز/ كشف محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، اليوم الأثنين، عن توقيع العقد الأولي مع شركة الأوسط المؤتلفة مع الشركات الصينية لتنفيذ مشروع مصفى ذي قار النفطي الاستثماري الأكبر من نوعه في البلاد.

وقال الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "شركة مصافي الجنوب أعلمت ادارة المحافظة بتوقيع العقد بشكل أولي مع هذه الشركة والائتلاف الصيني العامل معها، والذي من المتوقع أن يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة خلال مرحلة الإنشاء، وخلال مرحلة التشغيل".

وأشار إلى أن "شركة مصافي الجنوب تعمل على تهيئة المستلزمات الكاملة للبدء بمراحل المشروع العملاق، حيث سيتم تهيئة الأرض و الحصة المائية، فضلاً عن بعض القضايا اللوجستية اللازمة للتنفيذ".

ووجه محافظ ذي قار، دوائر الماء والزراعة والتسجيل العقاري الأولى، ومديرية الموارد المائية، بالعمل بالسرعة القصوى والتعاون مع الشركة لإكمال هذه المتطلبات بأقرب وقت ممكن، حتى تتم عملية الشروع بتنفيذ المصفى الذي يعد بوابة لتحريك عجلة الواقع الاقتصادي للمحافظة، ويشكل وجوده فيها نقلة نوعية في طبيعة الإنتاج للمشتقات النفطية، لا على مستوى المحافظة فقط، بل على مستوى البلاد" وفقا للبيان.