توقيع التعديل الثاني لعقد بيع الكهرباء ضمن مشروع الربط العراقي _ الأردني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الخميس، أنها وقعت مع وزارة الطاقة الأردنية التعديل الثاني لعقد بيع الكهرباء ضمن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي، في بيان اليوم، أن الوزارة وقعت ممثلة بشركة نقل كهرباء المنطقة الوسطى، اليوم الخميس التعديل الثاني لعقد بيع الطاقة الكهربائية مع وزارة الطاقة الأردنية ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية في المملكة الأردنية.

وأضاف أنه جرى توقيع عقد تجديد تزويد قضاء الرطبة العراقي ، بالطاقة الكهربائية على شبكة جهد 132 ك .ف عبر الشبكة الكهربائية الأردنية من منطقة الريشة في محافظة المفرق الأردنية .

و وقع عقد التعديل عن الجانب العراقي مدير عام شركة نقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى رياض عريبي، وعن الجانب الأردني مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة ،

ووفقا لبيان وزارة الكهرباء العراقية، فإنه سيتم التجهيز على شبكة النقل جهد ال 400 ك ، ف مستقبلاً ، حيث يجري العمل على اكتمال إنشاء الخطوط والتفاصيل الاخرى من الجانبين العراقي والاردني.

ووقع العراق والأردن في 11 شباط 2024، في العاصمة عمان، وثيقة لتزويد الجانب العراقي بالطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغا واط في المرحلة الأولى، حيث عد الطرفان العقد إنه كجزء من خطة عربية أشمل للسوق العربية المشتركة للطاقة مستقبلا.

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن إكمال تشغيل الخط الكهربائي العراقي الأردني، وتدشينه 30 من شهر آذار/مارس من العام 2024.