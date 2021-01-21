توقيع اتفاق مع شركة إماراتية لمشروع مصفاة نفطية جنوبي العراق

شفق نيوز/ وقعت شركة مصافي الجنوب التابعة لوزارة النفط اليوم الخميس، مذكرة اتفاق المبادئ الاولية لمشروع مصفاة ذي قار الاستثماري مع شركة الاوسط للخدمات المحدودة الاماراتية.

وقال وكيل الوزارة حامد يونس على هامش توقيع الاتفاقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "توقيع اتفاق المبادئ الاولية هو خطوة مهمة نحو الامام في مجال تطوير نشاط التصفية في العراق"، مبينا ان "هذه الخطوة تمهيدا لتوقيع العقد الاستثماري النهائي لمشروع مصفاة ذي قار بطاقة 100 الف برميل باليوم" .

واضاف ان "دعم رئاسة الوزراء للمضي وتشجيع الاستثمار في قطاع التصفية" ، موضحاً ان "المشروع سوف يسهم في زيادة ورفع معدلات الطاقة الانتاجية للمشتقات النفطية والوقود للاستخدامات المختلفة ، فضلا عن توفير فرص العمل لابناء المحافظة ".

من جانبه قال مدير عام شركة مصافي الجنوب حسام ولي ان "المشروع يعتبر حجر الاساس لانشاء وتطوير المصافي العراقية لزيادة الطاقات الانتاجية"، مشيرا الى ان "التوقيع النهائي لعقد مشروع انشاء المصفاة سيكون بعد الانتهاء من الموديل الاقتصادي للعقد الاستثماري ، ومن المؤمل ان يتم ذلك بعد 3 اشهر وهي المدة المقررة في اتفاق المبادئ الاولية التي تم توقيعها".

وقال المدير المفوض لشركة الاوسط للخدمات المحدودة الاماراتية (جاو جو) ان "المشروع من المشاريع المهمة ونعمل على التعاون مع الوزارة لانهاء المراحل الاخيرة للوصول الى توقيع العقد الاستثماري للمشروع" .

من جانبه قال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد ان "هذا المشروع يأتي ضمن خطط الوزارة لزيادة الطاقة التكريرية ، بهدف تغطية الحاجة المحلية من خلال اقامة وانشاء عدد من المصافي الجديدة ، واضافة عدد من الوحدات الانتاجية الجديدة للمصافي الحالية ، فضلاً عن تحسين نوعية المنتج المحلي" .

واشار جهاد بأن انتاج مصفاة ذي قار سيكون وفق المواصفات والجودة الاوربية (يورو 5)، و بطاقة ١٠٠ الف برميل/ يوم مع الوحدات الخدمية والوحدات الانتاجية التكميلية ( وحدات الهدرجة وتحسين البنزين والازمرة و التكسير بالعامل المساعد FCC و وحدة CCR و وحدة اسفلت و وحدة انتاج طاقة كهربائية المشروع فضلا عن توفيره لاكثر من ٣ الاف فرصة عمل للايدي العراقية العاملة خلال فترة الانشاء والتشغيل.