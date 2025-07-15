العراق يوقع اتفاقا مع شركة HKN الأمريكية لزيادة انتاج النفط بحقل حمرين

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الثلاثاء، توقيع اتفاق مبادئ بين شركة نفط الشمال وشركة HKN الأمريكية لتطوير حقل حمرين النفطي.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الرصينة الأمريكية والغربية وغيرها من الشركات العالمية ، بهدف تطوير الحقول النفطية والاستثمار الأمثل للغاز وتعظيم الطاقات الانتاجية دعما للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك أثناء رعايته وحضوره، مراسم توقيع الاتفاق لاستثمار و تطوير حقل حمرين.

وقال عبد الغني إن الوزارة تسعى إلى رفع معدلات إنتاج الحقل إلى 60 ألف برميل في اليوم بالإضافة إلى استثمار( 45 - 50 ) مقمق من الغاز المصاحب لرفد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود ،مشيرا أن حقل حمرين من الحقول المنتجة وتبلغ معدلات الإنتاج الحالية من (20 - 25) الف برميل باليوم ، بالرغم من التحديات الاقتصادية والأمنية .

واشار إلى، تطلعات العراق للتعاون المشترك مع الشركات الأمريكية الرصينة ، موضحا وجود مفاوضات عديدة للاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة .

وحضر مراسم التوقيع كل من: وكلاء الوزارة والقائم بأعمال السفارة الأمريكية ومستشار رئيس الوزراء وعدد من المديرين العامين في مركز الوزارة .

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية "ستيفن فاجن" :نحن سعداء لحضورنا اليوم مراسم التوقيع في وزارة النفط العراقية، بالإضافة إلى سعادتنا أن تقوم شركة أمريكية بالاستثمار في العراق ، ونود أن نرى الكثير من الأعمال التجارية مع العراق.

من جهته قال مدير عام شركة نفط الشمال عامر خليل إن، الاتفاق الذي تم توقيعه سيكون اساساً لتوقيع عقد التطوير لاحقا، منوها الى أن العقد يهدف إلى تطوير الآبار النفطية كافة في الحقل و تأهيل الملاكات ، ويساهم في تأمين وقود الغاز لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية ، وتشغيل الأيدي العاملة العراقية.

بدوره قال نائب رئيس شركة HKN "ماثيو زيس" : نحن فخورون جدا بالعمل والتعاون مع وزارة النفط ،وهدفنا تطوير حقل حمرين باقصى طاقته ،والاستفادة من الطاقات العراقية في العمل وتشغيل 80 % ،فضلا عن تطوير المجتمع المحلي في منطقة العمل.