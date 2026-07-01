بعد انسحاب "لوك أويل" الروسية.. توقيع اتفاق سرية المعلومات بين نفط البصرة و"شيفرون" الأميركية

وزير النفط العراقي يشرف على اتفاق بين شركتي نفط البصرة و"شيفرون" الأميركية

شفق نيوز - البصرة

وقعت شركة نفط البصرة، اليوم الاربعاء، مع شركة "شيفرون" الأمريكية اتفاق سرية المعلومات لتنظيم تبادل المعلومات لغرض تقييم حقل غرب القرنة 2 ، والتفاوض على الاتفاقات المستقبلية.

وقال وزير النفط باسم محمد خضير العبادي الذي رعى الاتفاق في كلمة له بعد إبرامه، ان حقل غرب القرنة 2، من الحقول العملاقة ، وكانت شركة لوك اويل الروسية انسحبت من عمليات تطويره، مشيراً إلى، إلى أن الوزارة توفر مساحة كبيرة للشركات العالمية للاستثمار ومنها شركة "شيفرون" الأمريكية ،مؤكدا وجود البيئة الاستثمارية الجاذبة و الآمنة، فضلا عن تذليل كافة العقبات.

وأكد أن العراق يطمح أن يكون في ريادة الدول على مستوى الإنتاج والتصدير، وبما يحقق التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد، مشيرا إلى اهتمام الوزارة لمصالح الشركات العالمية العاملة في العراق.

كما اكد العبادي التزام الوزارة بتوجيهات الحكومة بشأن الاهتمام بالشركات العالمية، التي تعتبر من الشركاء في تطوير القطاعين النفطي والغازي، مشيرا إلى توفير كامل الإسناد لانجاح العمل وتحقيق أهداف الحكومة.

واضاف ان مشاريع الاستثمار التي يتم تنفيذها تؤمن مجالات العمل للشركات المحلية ،فضلا عن تشغيل الأيدي العاملة العراقية، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للخدمات في المناطق القريبة من المشاريع عبر مشاريع المنافع الاجتماعية.

يذكر أن الوزارة تتفاوض مع شركة "شيفرون" الأمريكية لتنفيذ عدد من المشاريع بالاضافة إلى حقل غرب القرنة 2 .