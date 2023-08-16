توقيع اتفاقية جديدة لتمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة ضمن قروض "جايكا" الياباني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية، يوم الأربعاء، توقيعها اتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة ضمن قروض وكالة "جايكا" الياباني، فيما أكدت أن اتفاقية القرض الخامس سبق أن تم إدراجها ضمن قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023، نوهت إلى أن تطوير هذا المشروع سيسهم في رفد السوق العراقية بالمشتقات النفطية التي يقوم باستيرادها وسد الفجوة بين العرض والطلب.

هذا وجرت عملية التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع تطوير مصفاة البصرة (المرحلة الخامسة) ضمن إتفاقية القرض الياباني الخاصة بوحدة التكسير بالعامل المساعد (FCC).

و وقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير المالية طيف سامي، وعن الجانب الياباني اوساكي متسوهيرو ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ، بحضور السفير الياباني لدى بغداد فوتوشي ماتسوموتو ومدير عام دائرة الدين العام في الوزارة .

وأوضحت وزير المالية في مؤتمر صحفي عقدته على هامش توقيع المذكرة، ان "لدى الحكومة العراقية اتفاقية مع الجانب الياباني متضمنة عدة قروض منها (المرحلة الخامسة) المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية 2023" وعملا بقرار مجلس الوزراء الذي خولها صلاحية التوقيع، مشيرةً الى ان "العراق سينتفع من تلك القروض لإدامة وتطوير البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية الى جانب الحفاظ على مستوى عالٍ من النمو والتنفيذ الامثل للمشاريع الحيوية والخدمية .

وتابعت الوزيرة بالقول ان المشروع يهدف إلى زيادة الكمية والجودة للمنتجات النفطية بما في ذلك البنزين والديزل والكيروسين من خلال تركيب مصنع تكرير جديد يسمى مجمع تكسير السوائل التحفيزي (FCC) في مصفاة البصرة ، إذ يعتبر هذا المشروع من المشاريع ذات الأولوية العالية بما يتماشى مع أحدث برنامج حكومي للعراق لزيادة حجم المنتجات النفطية عالية القيمة وبالتالي تنشيط مشاركة القطاع الخاص في صناعة الطاقة وتوفير فرص العمل ضمن المشاريع الواعدة التي يزخر بها العراق .