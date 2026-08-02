توقف واردات النفط العراقي إلى أميركا للأسبوع الخامس على التوالي

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن الولايات المتحدة لم تستورد أي شحنات من النفط الخام العراقي خلال الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وبحسب البيانات التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تصدرت كندا قائمة أكبر موردي النفط الخام إلى الولايات المتحدة بواقع 3.620 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بنحو 673 ألف برميل يومياً، ثم البرازيل بـ269 ألف برميل يومياً، والإكوادور بـ230 ألف برميل يومياً، وكولومبيا بـ150 ألف برميل يومياً، والمكسيك بـ149 ألف برميل يومياً، فيما جاءت نيجيريا بـ84 ألف برميل يومياً، وليبيا بـ29 ألف برميل يومياً، في حين لم تسجل واشنطن أي واردات من السعودية والعراق خلال الأسبوع ذاته.

وكان العراق قد صدّر إلى الولايات المتحدة 71 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 19 حزيران/يونيو 2026، قبل أن تتوقف الواردات بالكامل منذ الأسبوع التالي وحتى الأسبوع المنتهي في 24 تموز/يوليو الماضي، وفق البيانات الرسمية.