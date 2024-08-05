توقف منصات تداول الكتروني "شهيرة" أمام آلاف المستخدمين

شفق نيوز/ كشف موقع "داون ديتكتور" الإلكتروني لتتبع أعطال الإنترنت أن أنظمة عمل منصات للتداول الإلكتروني، مثل تشارلز شواب وفيديليتي إنفستمنتس، توقفت اليوم الإثنين أمام آلاف المستخدمين.

وتأتي هذه التقارير على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة وأرباح باهتة في الربع الثاني، مما أثار مخاوف من الركود في الولايات المتحدة ودفعت بعض المستثمرين إلى الابتعاد عن كل شيء بدءا من الأسهم إلى العملات المشفرة.

وأظهر موقع "داون ديتكتور" أن خدمة شواب انقطعت عن أكثر من 15300مستخدم، كما تجاوزت بلاغات توقف الخدمة من فيديليتي ثلاثة آلاف بلاغ.

ويتتبع الموقع الإلكتروني الانقطاعات عن طريق جمع تقارير عن الحالة من عدة مصادر تشمل المستخدمين.

وجاء على الموقع أيضا أن خدمة شركتي فانغارد وتي.دي أميريتريد انقطعت عن آلاف المستخدمين.