توقف ضخ نفط كوردستان وكركوك باتجاه ميناء جيهان التركي

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر مطلع في قطاع النفط، مساء اليوم الإثنين، بتوقف ضخ النفط الخام من حقول إقليم كوردستان وحقول كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الضخ عبر خط أنابيب كركوك–جيهان توقفت بشكل مؤقت، بعد توقف عدد من الشركات النفطية العاملة في حقول إقليم كوردستان، الأمر الذي انعكس على تدفق النفط المصدر عبر الخط".

وأضاف أن "الجهات المعنية في قطاع النفط أبلغت شركة نفط الشمال بالتوقف، والتي بدورها قامت بإشعار وزارة النفط العراقية بالأمر"، مبيناً أن "كميات النفط التي كانت تُصدّر عبر الخط قبل التوقف تُقدّر بنحو 200 ألف برميل يومياً".

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف عمليات الضخ حتى الآن، في ظل استمرار الظروف التي أدت إلى توقف الإنتاج في بعض الحقول، فيما تتابع الجهات المختصة تطورات الوضع تمهيداً لإعادة تشغيل الخط.

ويُعد خط أنابيب كركوك–جيهان من أهم خطوط تصدير النفط في كوردستان، إذ ينقل النفط المنتج من حقول كركوك وإقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، تمهيداً لتصديره إلى الأسواق العالمية.