توقف صادرات النفط العراقي إلى الأردن منذ بداية نيسان

شفق نيوز/ توقفت صادرات النفط العراقية إلى الأردن منذ بداية شهر نيسان الحالي، وذلك عقب انتهاء العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الاخيرة بالنفط الخام.

وقال مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات، إن "الشركة أوقفت استيراد النفط إلى حين توقيع الحكومة المذكرة من البلدين"، مشيرا إلى أن "التأخير قد يكون من الجانب العراقي".

وأشار إلى أن "المذكرة الجديدة ستسمح باستيراد 10 آلاف برميل يوميا"، مبينا أنه "تم استيراد 310 آلاف برميل نفط خلال شهر مارس 2023".

وأقر مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه، في 28 مارس/آذار 2023، توصية المجلس الوزاري للطاقة، بشأن الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، ليكون التمديد لسنة واحدة، بدءًا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

وكان الأردن تلقى في أيلول 2021 شحنات من النفط بموجب اتفاق لشراء 10 آلاف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كركوك لتلبية جزء من الطلب المحلي لتتوقف عدة مرات لانتهاء مدة مذكرة التفاهم وكان آخر التوقفات نهاية آذار .

يذكر ان العراق يصدر النفط الخام بأسعار تفضيلية الى الأردن عبر الشاحنات الحوضيات بمعدل تقريبا 10 الاف برميل يوميا.

وكان العراق وافق على تجديد العمل بمذكرة التفاهم التي تزود الأردن بالنفط الخام وذلك لمدة سنة واحدة، بعدما أقر مجلس الوزراء العراقي توصية المجلس الوزاري للطاقة.