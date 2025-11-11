توقف شبه كامل لتداول الدولار في الاسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد

شهدت أسواق الصرف في العاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان فضلا عن عدد من المحافظات، صباح اليوم الثلاثاء، توقفًا شبه تام في تداول صرف الدولار، نتيجة إغلاق أغلب مكاتب الصرافة والتحويل المالي بمناسبة عطلة الانتخابات البرلمانية.

وقال مراسل وكالة شفق، إن الحركة التجارية بالدولار "شبه متوقفة" منذ ساعات الصباح، إذ أغلقت مكاتب الصرافة أبوابها التزامًا بقرار العطلة الرسمية، فيما اقتصر النشاط على بعض التعاملات الفردية المحدودة في المناطق السكنية.

وأغلقت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد، مساء أمس الاثنين، على سعر بيع بلغ 142,750 ديناراً وسعر شراء 140,750 ديناراً لكل 100 دولار، أما في أربيل، فقد شهد الدولار ارتفاعاً طفيفاً، وسجل سعر البيع 141,350 ديناراً وسعر الشراء 141,250 ديناراً لكل 100 دولار، مع إغلاق البورصة.

يذكر أن الحكومة أعلنت، أن اليوم الثلاثاء عطلة رسمية عامة في عموم البلاد تزامنًا مع انطلاق الانتخابات البرلمانية، التي يتوجه فيها المواطنون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الجديد.