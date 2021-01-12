توقف شبه تامٍ لمجازر اللحوم البيضاء وأكثر من نصفها للحمراء بالعراق

شفق نيوز/ كشف الجهاز المركزي للإحصاء، يوم الثلاثاء ، عن توقف شبه تامٍ لمجازر اللحوم البيضاء، وأكثر من النصف لمثلها الحمراء في العراق.

وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية له، واطلعت عليها وكاله شفق نيوز، إن عدد مجازر اللحوم الحمراء الكلي بلغ 104 مجازر 49 منها عاملة بشكل كلي و جزئي".

واضاف ان "العدد الأكبر من المجازر موجودة في القطاع الحكومي وبواقع 91 مجزرةً، مشيرا الى ان "عدد المجازر المتوقفة بلغت 55 مجزرةً".

واشار الجهاز الى ان "عدد مجازر اللحوم البيضاء الكلي بلغ 59 مجزرة غالبيتها تعود الى القطاع الخاص وتقع في المناطق الزراعية".

ولفت الى ان "جميع هذه المجازر متوقفة عدا سبع منها عاملة، من بينها خمس تابعة الى محافظة نينوى واثنان تابعتان الى محافظة بابل".

يذكر ان العراق كان يستورد كميات كبيرة من لحوم الدجاج وبيض المائدة خلال السنوات الماضية نظرا لقلة انتاج وتربية الدواجن قبل ان يتم منع استيراد الدجاج نظرا للإكتفاء الذاتي.