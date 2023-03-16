توقف أسعار الذهب عن الارتفاع وسط الأزمة المصرفية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، من ارتفاع مدفوع بالملاذ الآمن، مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل فبراير/ شباط الماضي، حيث سعى المتداولون إلى توضيح القطاع المالي بشكل أكبر بعد أن أصبح بنك كريدي سويس أحدث نقطة محورية للمخاوف من حدوث ذلك.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ عند 1919.48 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من 06:08 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه أكثر من 1٪ يوم امس الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.39 بالمئة إلى 1923.10 دولارا.

وكان الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، يتنافس الذهب مع الدولار كمخزن آمن للقيمة، كما أن مكاسب العملة تجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 21.71 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3٪ عند 959.52 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3٪ عند 1465.91 دولارًا.