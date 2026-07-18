توقف خروج ناقلات النفط عبر هرمز لليوم الثالث

شفق نيوز- متابعة

أظهرت بيانات موقع كبلر المتخصص في تتبع حركة الملاحة البحرية، يوم السبت، أن مضيق هرمز لم يشهد مغادرة أي ناقلة نفط لليوم الثالث على التوالي، في تطور يعكس استمرار اضطراب حركة الشحن في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

ويأتي هذا التوقف وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، واستمرار الضربات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية.

وكانت بيانات سابقة لـ"كبلر" قد أظهرت تراجعاً حاداً في حركة السفن التجارية عبر المضيق، في ظل إحجام عدد من شركات الشحن عن العبور بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة.

وشهدت مناطق إيرانية عدة، ليل الجمعة السبت، سلسلة انفجارات جديدة، بينها خمس ضربات سُمع دويها في أطراف مدينة يزد وسط إيران، وهجوم صاروخي أميركي استهدف مواقع في محيط الأحواز، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لإنفجار نتيجة "لغم بحري".

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت، تنفيذ هجمات استهدفت منشآت عسكرية ولوجستية أميركية في الكويت والبحرين والأردن.