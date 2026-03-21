توقف تداول دولار الجملة في بغداد وأربيل بسبب عطلة العيد

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

لم تُسجَّل أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار العراقي، يوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد، نتيجة توقف التداول تزامناً مع عطلة العيد.

إلا أن عدداً محدوداً من محال الصيرفة استمر بالعمل في بعض مناطق بغداد، حيث سجلت أسعار البيع نحو 155500 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154500 دينار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، كانت الأسواق قد أغلقت آخر تعاملاتها يوم الخميس، على أسعار بلغت 154600 دينار للبيع و154500 دينار للشراء لكل 100 دولار، قبل دخول عطلة العيد.