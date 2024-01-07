توقف بيع الدولار للمسافرين في المصارف العراقية

شفق نيوز/ توقف بيع الدولار للمواطنين العراقيين الراغبين بالسفر إلى خارج البلاد في كافة المصارف الحكومية والاهلية، بحسب ما ذكره مصدر محلي مطلع اليوم الأحد.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن سبب الإيقاف هو عدم امتلاك اغلب المصارف الحكومية والاهلية الحصة المقررة للتوزيع من قبل البنك المركزي العراقي.

وكشف المصدر، عن إجراءات يتم اتباعها بشكل زمني لإيقاف منصة بيع الدولار، مرجحاً أن يولد ذلك ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالأسواق المحلية.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز، إن الضوابط والتعليمات التي وضعت في المنصة الإلكترونية معقدة للغاية، وفي أغلب الأحيان لا يستطيع المسافر الحصول على الدولار بسبب نفاذ الكمية.

ويمنح المسافر العراقي الى دول حددها البنك المركزي مبلغاً قدره 3000 دولار، وفي حالة العلاج يمنح مع المرافق 6000 دولار بالسعر الرسمي باستثناء إيران وسوريا ولبنان .

وسجلت أسعار صرف الدولار ، صباح اليوم الأحد، 152850 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بالسوق الموازي في حين يكون السعر الرسمي 132000 الف دينار.